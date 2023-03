Anziano trovato morto in casa | indagato il figlio | “Quello non è mio padre | lui vive in Svizzera”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il corpo di Antonio Caracciolo, 84 anni, è statoin avanzato stato di decomposizione all’interno di unadi Corigliano D’Otranto, provincia di Lecce: il56 enne, Luigi Roberto Caracciolo, è adessoper occultamento di cadavere, ma continua a proclamarsi innocente. Dopo il ritrovamento del corpo dell’uomo nella cucina della suain via San Lorenzo, ilha dichiarato che quel cadavere non sarebbe del. Che invece vivrebbe in. “Non so chi sia! Vi pare che io tengo il cadavere di mioin?! Ho solo tre stanze, dove posso metterlo, sotto le piastrelle?a Lecce non è il corpo di mio, non so di ...