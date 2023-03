Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TempiReali : @FrancoBassanini @RaffaeleFitto @amendolaenzo @PaoloGentiloni @MarcoPiantini @Antonio_Tajani @CarloCalenda… - Giuseppe5420 : Antonio Franco, condannato l'ex poliziotto al servizio degli Spada. Soldi per coprire il nipote del boss “Romoletto… - PaoloPiggi : ROMA - Il tribunale di Roma ha condannato a 9 anni di carcere l'ex responsabile del commissariato di polizia di Ost… - GHERARDIMAURO1 : Corruzione a Ostia, l'ex responsabile del commissariato di polizia Antonio Franco condannato a 9 anni. «Così copriv… - Maffei_Antonio : RT @MilanFo60352769: Franco Baresi è il giocatore più iconico del mio Milan. Grinta, talento, intelligenza e un ardore agonistico incredibi… -

... lunedì pomeriggio, presso i locali del CAR, ex AIAS, di contrada Sant'- Boschetto. E' ...per le iniziative che portanio avanti sul nostro territorio " ha detto il presidente del Car...ROMA - Il tribunale di Roma ha condannato a 9 anni di carcere l'ex responsabile del commissariato di polizia di Ostia,. Nei suoi confronti le accuse erano di corruzione, rivelazione del segreto d'ufficio, soppressione di atti, falso e violazione del codice in materia di protezione dei dati personali. I ...... tramite l'avvocato Maurizio Greco ha appellato la sentenza di assoluzione nei confronti di, ...rivelazione choc sull'ingresso della ragazza in caserma) ha chiesto 1 milione di euro pere ...

Corruzione a Ostia, l'ex responsabile del commissariato di polizia Antonio Franco condannato a 9 anni. «Così c ilmessaggero.it

“Franco Nero mi ha chiesto di produrre questo film considerata ... Divella Spa, di Domenico e Cirillo Divella, di Byto Editore società di comunicazione nazionale di Antonio Ivan Bellantoni, ...ROMA – Il tribunale di Roma ha condannato a 9 anni di carcere l’ex responsabile del commissariato di polizia di Ostia, Antonio Franco. Nei suoi confronti le accuse erano di corruzione, rivelazione del ...