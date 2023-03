Antonino Spinalbese volta pagina definitivamente | l’annuncio sui social

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip,ha deciso dire. Ecco il suo annuncio fatto tramite. Oltre a essere uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo, il GF Vip rappresenta anche l’opportunità, per i telespettatori, di conoscere meglio alcune delle personalità di spicco dello spettacolo e del Web. La settima edizione del reality è oramai agli sgoccioli, ma tra i protagonisti indiscussi che lo scorso 19 settembre hanno varcato la soglia della fatidica porta rossa, non possiamo non citaredi(credit Instagram) – ...