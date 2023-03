Antonini: “Maldini, Massara, Pioli e Ibra hanno dato la spinta giusta al Milan” (Di giovedì 23 marzo 2023) Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan di oggi ma anche di quello del passato Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 marzo 2023) Luca, ex terzino rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni suldi oggi ma anche di quello del passato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Antonini: '#Maldini, #Massara, #Pioli e #Ibrahimovic hanno dato la spinta giusta al #Milan' #SempreMilan - milansette : Antonini: 'L'arrivo di Maldini, Massara e Pioli e il ritorno di Ibra hanno dato la spinta giusta al Milan per torna… - sportli26181512 : Antonini: 'L'arrivo di Maldini, Massara e Pioli e il ritorno di Ibra hanno dato la spinta giusta al Milan per torna… - MilanNewsit : Antonini: 'L'arrivo di Maldini, Massara e Pioli e il ritorno di Ibra hanno dato la spinta giusta al Milan per torna… -