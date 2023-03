Antipasti per la Pasqua: 16 idee super veloci, buone e belle da vedere (Di giovedì 23 marzo 2023) In occasione della Santa Pasqua potete optare per creare degli Antipasti sfiziosi che faranno rimanere a bocca aperta i vostri ospiti. Queste magnifiche creazioni, oltre ad essere molto buone, sono molto veloci da preparare e piaceranno tantissimo anche ai più piccoli. Ecco qualche straordinaria idea. 1.Coniglietti tramezzini Tagliate con uno stampo per i biscotti delle fette di pane in cassetta a forma di coniglietto e poi farcire usando delle salse salate (come la maionese o salsa rosa) oppure potete servirle in versione dolce con delle creme al formaggio e della frutta fresca. Fonte immagine 2.Coniglietti Fate cuocere delle uova fino a che non risultino sode (3 minuti dalla bollitura). Tagliare a metà le uova, eliminare la parte gialla e sostituirla con un po’ di maionese. Con delle fettine sottili di carote e di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 23 marzo 2023) In occasione della Santapotete optare per creare deglisfiziosi che faranno rimanere a bocca aperta i vostri ospiti. Queste magnifiche creazioni, oltre ad essere molto, sono moltoda preparare e piaceranno tantissimo anche ai più piccoli. Ecco qualche straordinaria idea. 1.Coniglietti tramezzini Tagliate con uno stampo per i biscotti delle fette di pane in cassetta a forma di coniglietto e poi farcire usando delle salse salate (come la maionese o salsa rosa) oppure potete servirle in versione dolce con delle creme al formaggio e della frutta fresca. Fonte immagine 2.Coniglietti Fate cuocere delle uova fino a che non risultino sode (3 minuti dalla bollitura). Tagliare a metà le uova, eliminare la parte gialla e sostituirla con un po’ di maionese. Con delle fettine sottili di carote e di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deliziecannella : Ecco come preparare la pasta brisè a casa. Ricetta versatile, ottima per le tue torte rustiche, antipasti, finger f… - TheCookingHacks : La #Primavera è iniziata, ecco dagli antipasti ai dolci - passando da primi e secondi - le #ricettelight, leggere e… - lacittanews : Le zucchine fritte sono uno dei piatti più preparati quando si parla di antipasti o aperitivi. Tuttavia le zucchine… - TuttoQuaNews : RT @CuciniAmoconChi: CORNETTI BRIOCHE SALTI per antipasti aperitivi e buffet - lorointavola : #Ricetta per antipasti sfiziosi -