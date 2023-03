Andreescu si sbarazza di Raducanu in 3 set | gli highlights

(Di giovedì 23 marzo 2023) Al WTA 1000 di Miami, nella sfida tra ex campionesse dello US Open, Biancabatte Emmacol punteggio di 6 - 3, 3 - 6, 6 - 2 in circa due ore ...

Al WTA 1000 di Miami, nella sfida tra ex campionesse dello US Open, Biancabatte Emma Raducanu col punteggio di 6 - 3, 3 - 6, 6 - 2 in circa due ore ...Al WTA 1000 di Miami, nella sfida tra ex campionesse dello US Open, Biancabatte Emma Raducanu col punteggio di 6 - 3, 3 - 6, 6 - 2 in circa due ore ...

WTA Roma: Raducanu fa crac, Andreescu vince il big-match di primo turno Ubitennis

Al WTA 1000 di Miami, nella sfida tra ex campionesse dello US Open, Bianca Andreescu batte Emma Raducanu col punteggio di 6-3, 3-6, 6-2 in circa due ore e mezza di gioco.