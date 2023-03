Andre Diprè conquista i giovani sui social

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 marzo 2023)è un noto personaggio della tv e deiitaliani che nel corso del tempo è riuscito a ritagliarsi una grande fetta di ammiratori e di contestatori. Dopo il suo periodo buoio, perso fra l'uso di sostanze stupefacenti e le compagnie sbagliate,decide di svoltare abbandonando i vecchi vizi e concentrandosi sulla sua crescita come icona. I primi passi dinasce a Tione di Trento nel 1974. Originario di Stenico, comune in cui è cresciuto e dove riceve una ferrea educazione cattolica che lo spinge a tentare una carriera ecclesiastico-politica. Intraprende il percorso di laurea in giurisprudenza e diviene avvocato dopo tre anni di praticantato presso il Tribunale ...