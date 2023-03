Andorra vs Romania – ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 marzo 2023) Con 101 posizioni che li separano nella classifica mondiale della FIFA,ospita lanella prima battaglia delle qualificazioni a Euro 2024 sabato 25 marzo sera all’Estadi Nacional. Anche Svizzera, Israele, Kosovo e Bielorussia fanno parte dell’intrigante Gruppo I, anche se non ci si aspetta che i padroni di casa di questo fine settimana sconvolgano il carro delle mele. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSenza dubbio ancora in attesa della loro prima apparizione in un torneo importante, l’ha goduto di una campagna di Nations League solida ma non spettacolare l’anno scorso, riuscendo finalmente a decollare dopo ...