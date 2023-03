"Anche a Iacchetti...": Ezio Greggio rivela lo sconcertante regalo di Adriano Celentano (Di giovedì 23 marzo 2023) Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a La tv dei 100 e uno. I storici conduttori di Striscia la Notizia si sottopongono alle domande dei bambini protagonisti del programma di Canale 5. Qui, di fronte a Piero Chiambretti, i comici si sbottonano sulla propria vita privata. Al via la prima domanda, questa rivolta a Greggio: "Quanto ti hanno aiutato i tuoi genitori per farti diventare famoso?". "Molto – replica senza esitare -, sono stati fondamentali per me. Adesso non ci sono più, voglio salutarli". Poi è la volta di Iacchetti. A lui i bimbi chiedono se è mai stato geloso del collega. "Certo che lo sono, ma è una gelosia buonissima", dice Enzo trovandosi d'accordo con Ezio: "È vero io e il mio socio siamo gelosi. Ma considero Enzino come mio fratello visto che io non ne ho, a volte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023)ed Enzoa La tv dei 100 e uno. I storici conduttori di Striscia la Notizia si sottopongono alle domande dei bambini protagonisti del programma di Canale 5. Qui, di fronte a Piero Chiambretti, i comici si sbottonano sulla propria vita privata. Al via la prima domanda, questa rivolta a: "Quanto ti hanno aiutato i tuoi genitori per farti diventare famoso?". "Molto – replica senza esitare -, sono stati fondamentali per me. Adesso non ci sono più, voglio salutarli". Poi è la volta di. A lui i bimbi chiedono se è mai stato geloso del collega. "Certo che lo sono, ma è una gelosia buonissima", dice Enzo trovandosi d'accordo con: "È vero io e il mio socio siamo gelosi. Ma considero Enzino come mio fratello visto che io non ne ho, a volte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilverogio : @MauroGerva Io c'ero. E credo di avere da qualche parte anche la locandina un po' ciancicata dello spettacolo di Ia… - cassol_ronnie : RT @MauroGerva: Anche tanti comici italiani devono molto a Renato Bertossi. All'inizio degli anni 90 allo Splasc(h) i numeri zero degli sho… - MauroGerva : Anche tanti comici italiani devono molto a Renato Bertossi. All'inizio degli anni 90 allo Splasc(h) i numeri zero d… - stopridingmyD : Anche perché perché enzino iacchetti dovrebbe scrivermi su ig? Lui mi deve fare la sorpresa a c'è posta per te vestito da donna -