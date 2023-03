Anastasia: i 25 anni di un film che ha rivoluzionato l’animazione (Di giovedì 23 marzo 2023) Il film d'animazione usciva nelle sale cinematografiche italiane venticinque anni fa. Vediamo insieme perché, dopo tutto questo tempo, è ancora rimasto nelle menti e nei cuori degli spettatori. Quando ci si trova a fare i conti con le ricorrenze è sempre un momento difficile, specie se si tratta dell'anniversario dell'uscita italiana di Anastasia, il film targato Fox Animation Studios che compie i suoi primi venticinque anni. Eppure, nonostante tutto questo tempo, questo titolo non sembra essere invecchiato di un giorno, con un fascino e una cifra stilistica e narrativa del tutto sua. Anastasia, la rivalsa di una granduchessa Quando si parla di Anastasia bisogna partire dal presupposto che questo film si basa sulla storia vera della ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 marzo 2023) Ild'animazione usciva nelle sale cinematografiche italiane venticinquefa. Vediamo insieme perché, dopo tutto questo tempo, è ancora rimasto nelle menti e nei cuori degli spettatori. Quando ci si trova a fare i conti con le ricorrenze è sempre un momento difficile, specie se si tratta dell'versario dell'uscita italiana di, iltargato Fox Animation Studios che compie i suoi primi venticinque. Eppure, nonostante tutto questo tempo, questo titolo non sembra essere invecchiato di un giorno, con un fascino e una cifra stilistica e narrativa del tutto sua., la rivalsa di una granduchessa Quando si parla dibisogna partire dal presupposto che questosi basa sulla storia vera della ...

