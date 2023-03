Anarchici: domani udienza per domiciliari Cospito, sarà in ospedale (Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - L'udienza di domani, venerdì 24 marzo, davanti ai giudici del tribunale di Sorveglianza di Milano sul differimento della pena "per motivi di salute" per Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso, si terrà all'ospedale San Paolo di Milano, dove viene curato e monitorato da giorni. Lo hanno deciso i medici ritenendo che le sue condizioni di salute siano troppo precarie per dare il via libera al trasferimento nel carcere di Opera dove si trova il sistema di video collegamento che normalmente viene utilizzato per i detenuti. Una decisione presa per evitare di rinviare l'udienza e di conseguenza la decisione che dovrà essere presa dalla Sorveglianza entro cinque giorni, con un provvedimento motivato. I giudici - a decidere sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - L'di, venerdì 24 marzo, davanti ai giudici del tribunale di Sorveglianza di Milano sul differimento della pena "per motivi di salute" per Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso, si terrà all'San Paolo di Milano, dove viene curato e monitorato da giorni. Lo hanno deciso i medici ritenendo che le sue condizioni di salute siano troppo precarie per dare il via libera al trasferimento nel carcere di Opera dove si trova il sistema di video collegamento che normalmente viene utilizzato per i detenuti. Una decisione presa per evitare di rinviare l'e di conseguenza la decisione che dovrà essere presa dalla Sorveglianza entro cinque giorni, con un provvedimento motivato. I giudici - a decidere...

