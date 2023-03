Amici 22, un professore è già fuori: pronto il sostituto per il prossimo anno (Di giovedì 23 marzo 2023) Uno dei professori di questa edizione di Amici 22 quasi certamente l’anno prossimo non ci sarà. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, che negli ultimi mesi ha dato segnali di insofferenza e che anche nella prima puntata del Serale ha fatto polemica con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, mettendo in discussione la decisione di mandare alcuni alunni al voto per l’eliminazione e non altri. Todaro non avrebbe dato alcuna prelazione per l’anno prossimo, né Maria De Filippi e il suo staff gliel’avrebbero chiesta. L’idea, infatti, è quella di sostituire Todaro con l’attuale giudice del Serale Giuseppe Giofré. Raimondo Todaro sempre più lontano da Amici Il carattere non facile di Raimondo Todaro è stato evidente fin dai primi anni come ballerino professionista a Ballando con le Stelle, dove le ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 marzo 2023) Uno dei professori di questa edizione di22 quasi certamente l’non ci sarà. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, che negli ultimi mesi ha dato segnali di insofferenza e che anche nella prima puntata del Serale ha fatto polemica con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, mettendo in discussione la decisione di mandare alcuni alunni al voto per l’eliminazione e non altri. Todaro non avrebbe dato alcuna prelazione per l’, né Maria De Filippi e il suo staff gliel’avrebbero chiesta. L’idea, infatti, è quella di sostituire Todaro con l’attuale giudice del Serale Giuseppe Giofré. Raimondo Todaro sempre più lontano daIl carattere non facile di Raimondo Todaro è stato evidente fin dai primi anni come ballerino professionista a Ballando con le Stelle, dove le ...

