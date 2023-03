Amici 22 | Linus stronca sia Wax che Aaron | “Fate delle imitazioni”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo l’ultima lite nella quale se ne sono dette di tutti i colori, i due cantanti(della squadra di Rudy Zerbi) e Wax (della squadra di Arisa) assieme agli altri cantanti si sono esibiti davanti a, che ha ascoltato i loro inediti e ha poi stilato una classifica dicendo cosa pensava di ciascuno di loro. E a sorpresa, il direttore di Radio Deejay ha mosso la stessa critica sia adche a Wax: ha infatti consigliato ai due “nemici” giurati di questa edizione del programma di non imitare altri cantanti.22,su Wax: “Copi troppo Blanco” Dopo aver ascoltato il singolo “Grazie” di Wax,ha sentenziato senza mezzi termini: “Io credo che tu dovresti essere più originale, non imitare Blanco. Si sente che lo hai preso come esempio, soprattutto nella sofferenza che ...

Non è da tutti, è una cosa che secondo me ha grande valore". Penultima cantante di Amici ad esibirsi è stata Federica con Scivola. Linus l'ha bocciata: "A te piace questa canzone A me non molto. Mi ...