Amici 22 inediti e classifica | Linus contro Wax | si ispira a Blanco?

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 23 marzo 2023) Nell'attesa generale per la seconda puntata del Serale di22,decreta i promossi e i bocciati, tra cui Wax, dei concorrenti nel canto ammessi alla competizione dei talenti in corsa al talent, in unapersonale. I dati dell'ordine di gradimento sono relativi alla nuova gara tra glidi22, indetta al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, tra i cantanti che concorrono in parallelo con i ballerini per il montepremi finale del talent. Alla nuova gara, come si rileva nel daytime didatato 22 marzo 2023, che vede gli allievi cantanti schierare i loro nuovi singoli da promuovere per il rilascio,promuove a pieni voti Angelina Mango, per poi rilasciare una pagella positiva anche per Piccolo ...