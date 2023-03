Ambiente, Fontana: “A destra manca il senso dell’emergenza” (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Onu ha lanciato l’allarme acqua parlando di “rischio di crisi imminente” e Papa Francesco ha detto che bisogna evitare che la siccità diventi “causa di guerre”. Ilaria Fontana, deputata M5S, è davvero tanto grave la situazione? “Gli allarmi sono ormai innumerevoli e a quelli che ha citato aggiungo quello analogo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il recente report dell’Ipcc con cui numerosi scienziati hanno detto che non c’è più tempo da perdere. Il problema è concreto ma noto che manca il senso dell’emergenza in chi ci governa. E credo debba essere chiaro che la siccità fa parte di un fenomeno molto più ampio che è quello dei cambiamenti climatici su cui pesano le azioni umane”. Intanto il governo Meloni ha annunciato l’arrivo del commissario per la siccità e l’ennesima cabina di regia. Sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Onu ha lanciato l’allarme acqua parlando di “rischio di crisi imminente” e Papa Francesco ha detto che bisogna evitare che la siccità diventi “causa di guerre”. Ilaria, deputata M5S, è davvero tanto grave la situazione? “Gli allarmi sono ormai innumerevoli e a quelli che ha citato aggiungo quello analogo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il recente report dell’Ipcc con cui numerosi scienziati hanno detto che non c’è più tempo da perdere. Il problema è concreto ma noto cheilin chi ci governa. E credo debba essere chiaro che la siccità fa parte di un fenomeno molto più ampio che è quello dei cambiamenti climatici su cui pesano le azioni umane”. Intanto il governo Meloni ha annunciato l’arrivo del commissario per la siccità e l’ennesima cabina di regia. Sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... interrisnews : @interrisnews ha intervistato il dottor Enrico Fontana, Responsabile Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di… - silvano747 : RT @AfinetAlberto: Dal Governo ricette folli Sull’Ambiente, ci porta al Medioevo! Parla la deputata 5 Stelle Ilaria Fontana “ A destra manc… - AfinetAlberto : Dal Governo ricette folli Sull’Ambiente, ci porta al Medioevo! Parla la deputata 5 Stelle Ilaria Fontana “ A destra… - CiociariaO : Veleni scaricati nel fiume. Il caso arriva in Parlamento L’interrogazione dell’onorevole Fontana che incalza il tit… - michelecruscev : Ambiente giardino con fontana della Casa di Marco Lucrezio o delle Suonatrici . In Via Stabiana dell'antica Pompe… -