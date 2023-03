Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Amb.russo in Usa, 'Occidente porta umanità ad Armageddon' #in #Amb.russo #Usa, #porta #'Occidente ??????? - News24_it : Amb.russo in Usa, 'Occidente porta umanità ad Armageddon' -

"I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo di un Armageddon nucleare": lo ha detto a Washington, secondo la Tass, l'ambasciatorenegli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di alti funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all'uranio impoverito sarebbero armi utilizzate da decenni e non ...Nei fatti sarebbe una logica conseguenza, visto che secondo quello che ho letto il Presidenteha dato il mandato di compiere certe attività che sono state considerate dal tribunale crimini di ...che cosa si diranno i due Sarà un'occasione per rinsaldare i rapporti bilaterali in contrapposizione all'Occidente oppure Xi cercherà di portare il leadera più miti consigli relativamente ...

Amb.russo in Usa, 'Occidente porta umanità ad Armageddon' Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo di un Armageddon nucleare": lo ha detto a Washington, secondo la Tass, l'ambasciatore ...Lo ha detto l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, in audizione alle commissioni riunite Esteri di Senato e Camera. Significa chiedere la resa dell’Ucraina” Chiedere la pace in Ucraina e l ...