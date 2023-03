Altro che Meloni: sull’Ucraina è la Schlein a restare sola. Elly sogna l’addio alle armi (Di giovedì 23 marzo 2023) “Elly è uscita, Elly non c’è” (a proposito: dov’è?). Eh sì, viene in mente proprio il celebre tormentone anni ’80 di Donatella Rettore a vedere lo scranno lasciato vuoto a Montecitorio dalla Schlein nel bel mezzo dello scontro sull’invio delle armi all’Ucraina. Assenza giustificata, diserzione o ritirata strategica? Spesso, si sa, la verità è una e trina. Diciamo che oggi la leader del Pd è a Bruxelles, dove incontrerà lo spagnolo Sanchez e la finlandese Marin. E aggiungiamo pure che il clima nel suo partito si è improvvisamente surriscaldato per via dell’avvicendamento dei capigruppo parlamentari. Ma non possiamo non ricordare che il vero motivo che ha consigliato alla Schlein di non varcare la fatidica soglia dell’«aula sorda e grigia» (pardon) è stata l’Ucraina, anzi il “mal ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) “è uscita,non c’è” (a proposito: dov’è?). Eh sì, viene in mente proprio il celebre tormentone anni ’80 di Donatella Rettore a vedere lo scranno lasciato vuoto a Montecitorio dallanel bel mezzo dello scontro sull’invio delleall’Ucraina. Assenza giustificata, diserzione o ritirata strategica? Spesso, si sa, la verità è una e trina. Diciamo che oggi la leader del Pd è a Bruxelles, dove incontrerà lo spagnolo Sanchez e la finlandese Marin. E aggiungiamo pure che il clima nel suo partito si è improvvisamente surriscaldato per via dell’avvicendamento dei capigruppo parlamentari. Ma non possiamo non ricordare che il vero motivo che ha consigliato alladi non varcare la fatidica soglia dell’«aula sorda e grigia» (pardon) è stata l’Ucraina, anzi il “mal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : La comunità internazionale deve lavorare insieme per garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienici per tutti,… - ladyonorato : Non solo sull’efficacia, ma soprattutto sulla sicurezza! D’altro canto, era tutto chiaramente riportato sui fogli i… - Gitro77 : Altro che armi gratis. Già speso quasi 1 miliardo di euro per inviare armi all'Ucraina. Mentre in Italia dobbiamo f… - WonderfulSpace4 : RT @Faraone2016: 'Nel prato cento fiori sono sintonizzati l’uno con l’altro come cento pianoforti che, sulla stessa accordatura, suonano la… - 1ettoreb : RT @MilkoSichinolfi: Una Pdc che prende tutto sul personale, che fa smorfie di disgusto sugli interventi che la infastidiscono, che gestisc… -