Allerta all’aeroporto di Orio | scattano i controlli su un volo per Tel Aviv

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 marzo 2023)al Serio.dial Serio nella mattinata di giovedì 23 marzo. La polizia ha effettuato deisu unRyanair diretto a Tel. La partenza era fissata per le 6.30 ma un passeggero avrebbe avvertito il personale dopo aver sentito alcune frasi sospette in inglese pronunciate da un altra persona a bordo del veli. L’area è stata sgomberata e l’aereo è stato sottoposto ad un meticoloso controllo, tanto che alle 10.30 non era ancora decollato. Per il momento non è stata trovata alcuna irregolarità. Pare si sia trattato quindi di un falso allarme. Nella giornata di mercoledì il Caravaggio ha avuto delle difficoltà a livello del sistema informatico. La Sacbo ha diramato un primo annuncio: “Si avvisano i passeggeri ...