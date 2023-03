Allegri sorride: il momento che stava aspettando è vicino (Di giovedì 23 marzo 2023) Il momento tanto atteso sta per arrivare; Allegri può finalmente sorridere nel finale di una stagione decisamente complessa. La Juventus ha vissuto tre quarti di stagione decisamente difficili tra risultati (soprattutto nella prima parte) non soddisfacenti e una sentenza che ha portato quindici punti di penalizzazione ai bianconeri. Allegri (LaPresse)I risultati, nella prima parte di stagione, sono stati negativi anche a causa di una serie di infortunati che ha costretto Allegri ad usare sempre gli stessi uomini. Le cose, però, stanno cambiando e il tecnico potrebbe avere tutta la rosa a disposizione per l’andata dei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona. Poter utilizzare tutta i giocatori a disposizione, nel momento più delicato della stagione, può essere un vantaggio non da ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 23 marzo 2023) Iltanto atteso sta per arrivare;può finalmentere nel finale di una stagione decisamente complessa. La Juventus ha vissuto tre quarti di stagione decisamente difficili tra risultati (soprattutto nella prima parte) non soddisfacenti e una sentenza che ha portato quindici punti di penalizzazione ai bianconeri.(LaPresse)I risultati, nella prima parte di stagione, sono stati negativi anche a causa di una serie di infortunati che ha costrettoad usare sempre gli stessi uomini. Le cose, però, stanno cambiando e il tecnico potrebbe avere tutta la rosa a disposizione per l’andata dei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona. Poter utilizzare tutta i giocatori a disposizione, nelpiù delicato della stagione, può essere un vantaggio non da ...

