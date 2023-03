Allarme siccità nell’agro pontino, l’appello dell’Ugl: “Presto un tavolo permanente con istituzioni e aziende” (Di giovedì 23 marzo 2023) LATINA – Il Segretario Regionale UGL Lazio, Armando Valiani, ha lanciato un appello per contrastare le difficoltà delle aziende e dei lavoratori colpiti dalla siccità, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. In particolare, ha espresso preoccupazione per le aziende dell’agro pontino, poiché la mancanza di acqua mette a rischio le produzioni e i posti di L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 23 marzo 2023) LATINA – Il Segretario Regionale UGL Lazio, Armando Valiani, ha lanciato un appello per contrastare le difficoltà dellee dei lavoratori colpiti dalla, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. In particolare, ha espresso preoccupazione per ledell’agro, poiché la mancanza di acqua mette a rischio le produzioni e i posti di L'articolo Temporeale Quotidiano.

