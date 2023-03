Alimenti | da Enea kit per rintracciare sostanze tossiche nel latte

(Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Messo a punto dall'un kit diagnostico per aziende lattiero-casearie e laboratori di analisi pernel. L'spiega che il kit è in grado di rilevare in modo rapido, efficace e a basso costo la presenza dell'aflatossina M1 nelcrudo, una sostanza considerata cancerogena per l'uomo che proviene da animali nutriti con mangimi contaminati. I risultati della ricerca realizzata in collaborazione con l'Università di Torino sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Toxins. "A causa degli effetti dannosi sulla salute umana e animale, l'Unione Europea ha fissato una concentrazione massima di aflatossina M1 di 50 nanogrammi/litro nelcrudo, nel...

"A causa degli effetti dannosi sulla salute umana e animale, l'Unione Europea ha fissato una concentrazione massima di aflatossina M1 di 50 nanogrammi/litro nel latte crudo, nel latte delle tossine negli alimenti e nei mangimi animali, che permette l'analisi accurata, rapida e a basso costo di un numero elevato di campioni", spiega Marcello Catellani del Laboratorio di ENEA. L'ENEA, agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile,

