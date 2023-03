Alimenti, da Enea kit per rintracciare sostanze tossiche nel latte (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Messo a punto dall’Enea un kit diagnostico per aziende lattiero-casearie e laboratori di analisi per rintracciare sostanze tossiche nel latte. L’Enea spiega che il kit è in grado di rilevare in modo rapido, efficace e a basso costo la presenza dell’aflatossina M1 nel latte crudo, una sostanza considerata cancerogena per l’uomo che proviene da animali nutriti con mangimi contaminati. I risultati della ricerca realizzata in collaborazione con l’Università di Torino sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Toxins. “A causa degli effetti dannosi sulla salute umana e animale, l’Unione Europea ha fissato una concentrazione massima di aflatossina M1 di 50 nanogrammi/litro nel latte crudo, nel latte trattato termicamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Messo a punto dall’un kit diagnostico per aziende lattiero-casearie e laboratori di analisi pernel. L’spiega che il kit è in grado di rilevare in modo rapido, efficace e a basso costo la presenza dell’aflatossina M1 nelcrudo, una sostanza considerata cancerogena per l’uomo che proviene da animali nutriti con mangimi contaminati. I risultati della ricerca realizzata in collaborazione con l’Università di Torino sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Toxins. “A causa degli effetti dannosi sulla salute umana e animale, l’Unione Europea ha fissato una concentrazione massima di aflatossina M1 di 50 nanogrammi/litro nelcrudo, neltrattato termicamente ...

