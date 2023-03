Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Alimenti bio ed eco, in arrivo da Ue nuove severe regole - vivereitalia : Alimenti bio ed eco, in arrivo da Ue nuove severe regole - MilanoNaturalia : Seminario educazione alimentare bio #vegetariana-vegana per rinforzare il sistema immunitario(il 70% cellule immuni… - MilanoNaturalia : test vibrazionale #intolleranzealimentari individuazione alimenti incompatibili e in sintonia con la propria freque… -

...dall'Ue nuove e più severe regole per glibiologici ed ecosostenibili. Le aziende dovranno offrire prove scientifiche riconosciute per garantire la veridicità delle etichette 'eco', '' o ...Per evitare tutto ciò sarebbe importante bere abbondante acqua e mangiareche la ... Coinvolte nelle indagini ben 18 marche famose presenti in farmacie, profumerie, negozi, ...... 'carbon neutral', oppure '100% CO2 compensato', 'biodegradabile', 'compostabile', '- based'. ...invece escluse le indicazioni come l'Ecolabel già coperte dalle norme Ue o il logo degli...

Alimenti bio: in Italia vendite in stallo e consumatori insoddisfatti inNaturale.com

(Adnkronos) – Con la direttiva Green Claims, in arrivo dall’Ue nuove e più severe regole per gli alimenti biologici ed ecosostenibili. Le aziende dovranno offrire prove scientifiche riconosciute per ...Bruxelles, 22 mar. (askanews) – La Commissione europea ha adottato oggi a Bruxelles una nuova proposta di direttiva che dispone criteri comuni per contrastare il “greenwashing”, le rivendicazioni inga ...