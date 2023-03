Alessandro Borghi | «In Italia siamo incapaci di metterci nei panni degli immigrati»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Ieri avrei pagato oro per ascoltare cosa si sono detti a cena Valentino Rossi, Lazza, Marracash, Salmo e Alessandro Borghi - coccinellabruh : io ma solo ad Alessandro Borghi - tequilasalelimo : RT @beingaparrilla: @adtoomuch qui l’unico bello davvero è alessandro borghi - SMSNEWSOFFICIAL : Arriva al cinema il 23 marzo “Delta”, opera seconda di Michele Vannucci, con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio… - MargheBordino : Bracconieri e pescatori si scontrano sul Delta del Po. Vendetta, disperata salvezza e ricerca di sé in un western m… -

Elia () è uno di loro, anche se è nato in quelle terre . Se n'è andato da tempo, tanto che nelle rare volte in cui bofonchia qualche parola l'accento che esce fuori è spurio. A ...I due estremi di questa sfida sono Elia (), un nativo vendutosi agli interessi dei malviventi - guarda caso rumeni - e Osso (Luigi Lo Cascio), strenuo difensore dell'ambiente. Dei ...E indubbiamente interessante e ricca di potenzialità, anche se non priva di difetti, è la storia raccontata in Delta , noir padano interpretato da Luigi Lo Cascio e. Per la sua ...

Valentino Rossi a cena con Alessandro Borghi, Lazza, Marracash e Salmo La Gazzetta dello Sport

L'attore insieme a Luigi Lo Cascio sono i protagonisti del "western fluviale" Delta di Michele Vannucci. Nelle sale dal 23 marzo ...In Sala Pastrone da oggi, giovedì, "Delta", di Michele Vannucci, con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. Tra Ferrara e Rovigo, tra le acque e le nebbie, un gruppo di bracconieri venuti dalla Romania ...