Alberto Matano e La vita in diretta | la decisione Rai su di lui E sull’altra nuova conduttrice

(Di giovedì 23 marzo 2023) Proprio quando l’inverno sembrava non sarebbe mai finito, ecco la primavera e l’avvicinarsi del break dei programmi, che solitamente dura tutta l’estate eccetto qualche format. Manca ancora un po’, il prossimo 30 giugno Lain, di, dovrebbe mettersi in pausa e tornerà con un nuovo volto. I cambiamenti in Rai, prossimamente, saranno tanti, visto il cambio di dirigenza, sembra ormai assicurata la uscita di Carlo Fuortes sostituito da Roberto Sergio. A quanto pare, Laindinella stagione a venire 2023/2024, potrebbe tornare con un’altra. È in corso una rivoluzione.resta a Lain ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enrick81 : @napoliforever89 @Tvottiano @famigliasimpson @CIAfra73 @DursoAVita1 @1vs100tw @yosoyelfanal @carlo234556… - SerieTvserie : Fabio Fazio, Rai, Discovery, quell’incontro Araimo-Caschetto a Roma e Matano resta conduttore unico di Vita in dire… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Fabio Fazio, Rai, Discovery, quell’incontro Araimo-Caschetto a Roma e Matano resta conduttore unico di Vita in diretta (Retro… - tvblogit : Fabio Fazio, Rai, Discovery, quell’incontro Araimo-Caschetto a Roma e Matano resta conduttore unico di Vita in dire… - NicolaCalabres2 : @francescafagnan Punta max di spettatori: Casalino e Baudelaire. Mai visto niente di più bello Momento cult della t… -

ha ospitato in collegamento telefonico l'artista che ha raccontato: ' Per fortuna i danni sono stati minimi, le coronarie potevano avere dei danni irreversibili ma per fortuna non è ...A dirlo, ieri al telefono nel corso de 'La Vita in Diretta', la trasmissione condotta dasu Rai1, è Jerry Calà, l'attore che nella notte tra venerdì e sabato ha avuto un infarto che ha ...... le coronarie potevano avere dei danni irreversibili ma per fortuna non è andata così': Jerry Calà, colpito da un infarto nei giorni scorsi, mentre si trovava a Napoli, lo ha detto ad...

Alberto Matano resta da solo: la novità sulla Vita in diretta Libero Magazine

Quella da Alberto Matano è stata la prima intervista di Jerry Calà dopo il malore avuto la scorsa settimana a Napoli; un infarto che lo ha costretto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico di ...Infatti, c’è aria di cambiamento in Rai che potrebbe riguardare molti conduttori, ma non Alberto Matano, che invece rimarrà alla conduzione de La Vita in diretta. E per Fabio Fazio potrebbe profilarsi ...