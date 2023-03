Alberto Matano e La vita in diretta, la decisione Rai su di lui. E sull’altra nuova conduttrice (Di giovedì 23 marzo 2023) Proprio quando l’inverno sembrava non sarebbe mai finito, ecco la primavera e l’avvicinarsi del break dei programmi, che solitamente dura tutta l’estate eccetto qualche format. Manca ancora un po’, il prossimo 30 giugno La vita in diretta, di Alberto Matano, dovrebbe mettersi in pausa e tornerà con un nuovo volto. I cambiamenti in Rai, prossimamente, saranno tanti, visto il cambio di dirigenza, sembra ormai assicurata la uscita di Carlo Fuortes sostituito da Roberto Sergio. A quanto pare, La vita in diretta di Alberto Matano nella stagione a venire 2023/2024, potrebbe tornare con un’altra conduttrice. È in corso una rivoluzione. Alberto Matano resta a La vita in ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 23 marzo 2023) Proprio quando l’inverno sembrava non sarebbe mai finito, ecco la primavera e l’avvicinarsi del break dei programmi, che solitamente dura tutta l’estate eccetto qualche format. Manca ancora un po’, il prossimo 30 giugno Lain, di, dovrebbe mettersi in pausa e tornerà con un nuovo volto. I cambiamenti in Rai, prossimamente, saranno tanti, visto il cambio di dirigenza, sembra ormai assicurata la uscita di Carlo Fuortes sostituito da Roberto Sergio. A quanto pare, Laindinella stagione a venire 2023/2024, potrebbe tornare con un’altra. È in corso una rivoluzione.resta a Lain ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoMerli11 : RT @tvblogit: Fabio Fazio, Rai, Discovery, quell’incontro Araimo-Caschetto a Roma e Matano resta conduttore unico di Vita in diretta (Retro… - CittaCastello : Concetta Veschi, 'angelo della posta', centenaria da pochi giorni vera e propria star oggi a 'La Vita in Diretta',… - CittaCastello : Concetta Veschi, “angelo della posta”, centenaria da pochi giorni vera e propria star oggi a “La Vita in Diretta”,… - Cinzia83578144 : #matano #LaVitaInDiretta seguo la trasmissione tutti i giorni però Alberto un difettuccio c’è alcuni servizi passan… - infoitcultura : Alberto Matano, il commovente appello in diretta fa piangere tutti -

Sandra Milo choc a La vita in diretta: "Sembrava dovessi fare una rapina Collegamento con Milly Carlucci nell'ultimo segmento della puntata andata in onda oggi, giovedì 23 marzo 2023, del programma condotto da Alberto Matano , dove è stata ospite in studio, tra gli altri, Sandra Milo. E vista la presenza di Milly in collegamento, Sandra non poteva non parlare della sua breve ma senza dubbio divertente ... Terremoto in Rai, Fabio Fazio fuori: cosa cambia per Massimo Giletti Da questo forte vento di cambiamento in Rai, invece, pare sia salvo , tra gli altri, Alberto Matano che resterà al timone de La Vita in Diretta . All'inizio si era presupposto che Matano potesse ... La vita in diretta, spoiler di Milly Carlucci: "Sabato ci sarà un'irruzione E' intervenuta nell'ultima parte della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, giovedì 23 marzo 2023, Milly Carlucci che, collegandosi con Alberto Matano dall'auditorium della Rai del Foro Italico di Roma, ha anticipato cosa accadrà nella seconda puntata de Il cantante mascherato, iniziando dal mascherato per una notte: anche nell'... Collegamento con Milly Carlucci nell'ultimo segmento della puntata andata in onda oggi, giovedì 23 marzo 2023, del programma condotto da, dove è stata ospite in studio, tra gli altri, Sandra Milo. E vista la presenza di Milly in collegamento, Sandra non poteva non parlare della sua breve ma senza dubbio divertente ...Da questo forte vento di cambiamento in Rai, invece, pare sia salvo , tra gli altri,che resterà al timone de La Vita in Diretta . All'inizio si era presupposto chepotesse ...E' intervenuta nell'ultima parte della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, giovedì 23 marzo 2023, Milly Carlucci che, collegandosi condall'auditorium della Rai del Foro Italico di Roma, ha anticipato cosa accadrà nella seconda puntata de Il cantante mascherato, iniziando dal mascherato per una notte: anche nell'... Alberto Matano resta da solo: la novità sulla Vita in diretta Libero Magazine Ho riscoperto la fede rischiando di morire. Marcello Cirillo a cuore aperto qualche giorno fa ha lanciato un appello ai microfoni di Alberto Matano. "Voglio conoscere quei ragazzi che mi hanno salvato sulla Cassia Bis", aveva detto il musicista. Nel giro di poche ore sono ... Terremoto in Rai, Fabio Fazio fuori: cosa cambia per Massimo Giletti Da questo forte vento di cambiamento in Rai, invece, pare sia salvo, tra gli altri, Alberto Matano che resterà al timone de La Vita in Diretta. All’inizio si era presupposto che Matano potesse venire ... qualche giorno fa ha lanciato un appello ai microfoni di Alberto Matano. "Voglio conoscere quei ragazzi che mi hanno salvato sulla Cassia Bis", aveva detto il musicista. Nel giro di poche ore sono ...Da questo forte vento di cambiamento in Rai, invece, pare sia salvo, tra gli altri, Alberto Matano che resterà al timone de La Vita in Diretta. All’inizio si era presupposto che Matano potesse venire ...