Al “Genoino” di Cava de’ Tirreni si parla di Cyberbullismo

(Di giovedì 23 marzo 2023) Riflettori puntati sul fenomeno del. Gli studenti del liceo scientifico “Andrea” dide’– guidato dalla dirigente scolastica Stefania Lombardi – domani (venerdì 24 marzo), alle ore 11 nell’aula magna, incontreranno il Sostituto Procuratore della Repubblica Angelo Frattini per un confronto sul fenomeno dele sulle tematiche della sicurezza online. Interverrà anche il sindaco dide’Vincenzo Servalli. Si parlerà, inoltre, di come favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica per garantire un uso consapevole e corretto della rete. L’iniziativa è solo un segmento di un più ampio programma di appuntamenti – coordinato dalla docente Marinella De Stefano – che ha, appunto, l’obiettivo di ...