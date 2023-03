Ai padroni delle big tech dico | licenziate pure ma in una società ordinata non ci si arricchisce così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) Certo – lo sappiamo anche noi – il mercato Usa è un’altra cosa. Là i posti di lavoro si perdono e si trovano con grande facilità. Le retribuzioni sono più alte. Il lavoratore americano, fisiologicamente non è Checco Zalone, non ama il “posto fisso”. Per alcuni american dream significava che ognuno ha quel che si “merita”, che i ricchi sono “bravi” e i poveri “incapaci”, che, in sostanza, ognuno è responsabile della propria fortuna. Volentieri siamo disposti a prendere atto che il sistema economico americano non può essere compreso fino in fondo dal punto di vista di un europeo. Ma siccome anche in Europa e in Italia i “pappagalli” dell’American way of life non mancano; numerosi sono quelli che “è il mercato bellezza”; l’informazione e i social veicolano ideali che vedono la vita come una giungla e stimano the Greed una virtù; e allora non pochi sono quelli che imitano le banche e le ...