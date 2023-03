Agritech | Intesa Sanpaolo lancia “Ideas2Grow”

(Di giovedì 23 marzo 2023) BARI (ITALPRESS) –, l'iniziativa per incentivare l'occupazione attraverso l'autoimprenditorialità, realizzata in collaborazione con Talent Garden. Tecnologie digitali e sostenibilità sono le caratteristiche principali dell'iniziativa, che si rivolge a studenti e neolaureati di Puglia, Molise e Basilicata con l'obiettivo di valorizzare nuove idee imprenditoriali in un territorio a forte tradizione agricola e ad alto potenziale di innovazione. Il progetto si articola in tre fasi. Fino al 23 aprile si può candidare la propria idea di business, partecipando alla Call 4 Ideas singolarmente o in team (in questo caso almeno un terzo dei componenti devono essere donne). L'11 e 12 maggio ottanta giovani parteciperanno ad un hackathon nell'Innovation Hub Talent Garden di Bari per sviluppare il ...

nell'ambito di un protocollo d'intesa siglato con il ministero dell'Agricoltura. Lo ha annunciato ... per la digitalizzazione della filiera con soluzioni.

Cinquanta di loro saranno selezionati per partecipare gratuitamente al percorso di formazione agritech, per acquisire le competenze chiave per l'avvio della propria impresa.