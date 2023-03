(Di giovedì 23 marzo 2023) BARI (ITALPRESS) –, l’iniziativa per incentivare l’occupazione attraverso l’autoimprenditorialità, realizzata in collaborazione con Talent Garden. Tecnologie digitali e sostenibilità sono le caratteristiche principali dell’iniziativa, che si rivolge a studenti e neolaureati di Puglia, Molise e Basilicata con l’obiettivo di valorizzare nuove idee imprenditoriali in un territorio a forte tradizione agricola e ad alto potenziale di innovazione. Il progetto si articola in tre fasi. Fino al 23 aprile si può candidare la propria idea di business, partecipando alla Call 4 Ideas singolarmente o in team (in questo caso almeno un terzo dei componenti devono essere donne). L’11 e 12 maggio ottanta giovani parteciperanno ad un hackathon nell’Innovation Hub Talent Garden di Bari per sviluppare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MasterblogBo : BARI (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo lancia Ideas2Grow, l’iniziativa per incentivare l’occupazione attraverso l’autoi… -

... nell'ambito di un protocollo d'siglato con il ministero dell'Agricoltura. Lo ha annunciato ... per la digitalizzazione della filiera con soluzioni. .... responsabile servizio imprese e territorio di Srm , centro studi collegato aSanpaolo. 'Le ... LaAcademy, inaugurata all'interno del Polo universitario della Federico II di San Giovanni ...In particolare, l'acquisizione più significativa finora è stata quella diSanpaolo ...è stata perfezionata l'acquisizione di Ibf Servizi per creare il campione nazionale nel settore, ...

Agritech, Intesa Sanpaolo lancia "Ideas2Grow" Agenzia di stampa ... Italpress

Intesa Sanpaolo: al via Ideas2Grow, l'iniziativa dedicata all'imprenditorialità in ambito agritech per i giovani di Puglia, Molise e Basilicata Intesa Sanpaolo lancia Ideas2Grow, l’iniziativa per ...Bat investirà in tre anni fino a 60 milioni di euro per l'acquisto di 15.000 tonnellate di tabacco italiano, nell'ambito di un protocollo d'intesa siglato con il ministero dell'Agricoltura. (ANSA) ...