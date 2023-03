Aggiornamento GPS 2024: quali sono i titoli validi per il punteggio. Soloformazione.it (Di giovedì 23 marzo 2023) In vista del prossimo Aggiornamento delle graduatorie GPS 2024, Soloformazione.it presenta la ricca offerta formativa 2022/2023 relativa ai Master, Corsi di Perfezionamento e Certificazioni, tutti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione. Anche quest’anno Soloformazione.it rilancia la propria offerta accademica con il corso CLIL che conferisce 3 punti nelle graduatorie GPS, se abbinato ad una certificazione linguistica. Cos’è il corso CLIL Il CLIL L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) In vista del prossimodelle graduatorie GPS.it presenta la ricca offerta formativa 2022/2023 relativa ai Master, Corsi di Perfezionamento e Certificazioni, tutti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione. Anche quest’anno.it rilancia la propria offerta accademica con il corso CLIL che conferisce 3 punti nelle graduatorie GPS, se abbinato ad una certificazione linguistica. Cos’è il corso CLIL Il CLIL L'articolo .

