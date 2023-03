Agente aggredito con un pugno Sappe annuncia “sciopero bianco”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Un detenuto con problemi psichiatrici haunpenitenziario in servizio al carcere di Taranto sferrandogli une costringendolo a ricorrere alle cure del pronto soccorso. E altri due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti da un detenuto psichiatrico nel carcere di Foggia. Lo riferisce la segreteria nazionale del(sindacato autonomo di polizia penitenziaria) prendo uno “” da parte delle guardie carcerarie che sarà programmato nei prossimi giorni nel capoluogo ionico a causa della carenza di organico del personale penitenziario e del sovraffollamento di detenuti. La protesta sarà poi attuata anche in altre carceri pugliesi. Per il“nonostante gli innumerevoli appelli all’amministrazione ...

Nocera Inferiore.vigile urbano da due donne, poiché una di loro si era resa protagonista di una infrazione, ...di Salerno e la RSU aziendale esprimono piena solidarietà e vicinanza all'...Due poliziotti penitenziari aggrediti da un detenuto psichiatrico nel carcere di Foggia, unda un detenuti psichiatrici nel carcere di Taranto. Sono di queste ore le violenze denunciate dal Sappe. 'Nonostante gli innumerevoli appelli all'amministrazione penitenziaria, alla ...... dove Muratov è stato definito un 'russofobo' e Novaya Gazeta è stata indicata 'straniero' ... è statocon una miscela di vernice rossa e acetone, che gli causato ustioni agli occhi. L'...

Un detenuto con problemi psichiatrici ha aggredito un agente penitenziario in servizio al carcere di Taranto sferrandogli un pugno e costringendolo a ricorrere alle cure del pronto soccorso. E altri ...