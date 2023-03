AEW: Ancora in aumento gli ascolti di Dynamite (Di giovedì 23 marzo 2023) La scorsa notte è andata in onda su TBS la puntata settimanale di AEW Dynamite la puntata per quanto riguarda i dati sugli ascolti ha fatto registrare una media di circa 954.000 e un rating di 0.33 nella fascia demografica 18-49. aumento incoraggiante Lo show vede i propri ascolti salire Ancora e rispetto a settimana scorsa c’è un aumento di poco meno di 100.000 spettatori. Lo show inoltre si è classificato al quarto posto della classifica dei migliori 150 show via cavo della serata. AEW Dynamite last night on TBS (8-10pm):954,000 viewersP18-49 rating: 0.33Expect ranking info later from Showbuzz pic.twitter.com/sC7q94nCXv— Wrestlenomics (@wrestlenomics) March 23, 2023 Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 marzo 2023) La scorsa notte è andata in onda su TBS la puntata settimanale di AEWla puntata per quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di circa 954.000 e un rating di 0.33 nella fascia demografica 18-49.incoraggiante Lo show vede i proprisaliree rispetto a settimana scorsa c’è undi poco meno di 100.000 spettatori. Lo show inoltre si è classificato al quarto posto della classifica dei migliori 150 show via cavo della serata. AEWlast night on TBS (8-10pm):954,000 viewersP18-49 rating: 0.33Expect ranking info later from Showbuzz pic.twitter.com/sC7q94nCXv— Wrestlenomics (@wrestlenomics) March 23, 2023

