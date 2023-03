AEW | Adam Cole torna sul ring settimana prossima contro… Daniel Garcia!

(Di giovedì 23 marzo 2023) Durante l’ultima puntata di Dynamite, la AEW ha annunciato l’avversario nel match di ritorno per, infatti, l’ex Undisputed Era in WWE sfideràGarcia, nel suo primissimo match da nove mesi a questa parte. Come ben ricorderete, infatti,ha subito una commozione cerebrale in quel Forbidden Door l’anno scorso, seguita da un decorso riabilitativo decisamente travagliato. Il ritorno suldicoinciderà con il debutto di un nuovo show targato AEW, che andrà in onda subito dopo Dynamite, ovvero All Access. Un vero e proprio reality che vedrà protagonista, tra gli altri, proprio il Panama City Playboy. E’ molto probabile dunque che lo scontro tra i due sia il main event del prossimo episodio di ...

La storyline che sembra portare il Adam Page a riunirsi a Kenny Omega e agli Young Bucks nell'Elite ha fatto un altro passo avanti nell'episodio di ieri sera di Dynamite. La puntata si è aperta con i ...and please dear god let it just be for a one-off technical thriller. Daniel Garcia became the man to occupy one of the more intriguing spots on the show when he accepted Adam Cole's open challenge, ...