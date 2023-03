Aeroporto di Orio, i risultati delle elezioni della RSU in BGY International Services (Di giovedì 23 marzo 2023) Orio al Serio. Nelle giornate del 20, 21 e 22 marzo si sono tenute le elezioni della RSU in BGY International Services, principale società di Handling (assistenza a terra) dello scalo orobico dell’Aeroporto di Bergamo. A contendersi i 3 seggi stabiliti dalla normativa prevista per le elezioni della RSU, hanno partecipato 6 candidati sostenuti dalle rispettive liste. La UIL TRASPORTI ha ottenuto 175 voti di lista su 220 votanti totali, classificandosi prima ed eleggendo 2 delegati (Misani Chiara, Virol-Gonzalez Alice), seguita dalla FIT-CISL che ha eletto 1 rappresentante (Valoncini Franco) . “Un risultato eccezionale che ci gratifica e ci onora, ma allo stesso tempo ci assegna una grande responsabilità”, afferma il Segretario Generale UILTrasporti di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 marzo 2023)al Serio. Nelle giornate del 20, 21 e 22 marzo si sono tenute leRSU in BGY, principale società di Handling (assistenza a terra) dello scalo orobico dell’di Bergamo. A contendersi i 3 seggi stabiliti dalla normativa prevista per leRSU, hanno partecipato 6 candidati sostenuti dalle rispettive liste. La UIL TRASPORTI ha ottenuto 175 voti di lista su 220 votanti totali, classificandosi prima ed eleggendo 2 delegati (Misani Chiara, Virol-Gonzalez Alice), seguita dalla FIT-CISL che ha eletto 1 rappresentante (Valoncini Franco) . “Un risultato eccezionale che ci gratifica e ci onora, ma allo stesso tempo ci assegna una grande responsabilità”, afferma il Segretario Generale UILTrasporti di ...

