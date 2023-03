Aereo dei Donnalisi contro i vipponi in Casa, Oriana: “Ma veramente avete pagato per questo?” (Di giovedì 23 marzo 2023) In questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip sono volati sopra la Casa un centinaio di striscioni, ma l’Aereo che ha sorvolato il giardino oggi pomeriggio è stato un po’ cringe. questo perché a mandarlo non è stato un fandom per supportare un concorrente, ma è stato mandato dai Donnalisi contro i vipponi ancora in gioco. “Siete state solo comparse nel GF dei Donnalisi”, la frase incriminata. A rendere tutto più trash è stato il fatto che questo striscione non è passato come lo vedete qua sopra, bensì al contrario. nooooooo sto morendo, non giuliano sabotando l’Aereo donnaliso contro la Casa#gfvip pic.twitter.com/PfSVtrR0cc — Paola. (@Iperborea ) March 23, 2023 I vipponi ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 marzo 2023) In questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip sono volati sopra laun centinaio di striscioni, ma l’che ha sorvolato il giardino oggi pomeriggio è stato un po’ cringe.perché a mandarlo non è stato un fandom per supportare un concorrente, ma è stato mandato daiancora in gioco. “Siete state solo comparse nel GF dei”, la frase incriminata. A rendere tutto più trash è stato il fatto chestriscione non è passato come lo vedete qua sopra, bensì al contrario. nooooooo sto morendo, non giuliano sabotando l’donnalisola#gfvip pic.twitter.com/PfSVtrR0cc — Paola. (@Iperborea ) March 23, 2023 I...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... edserwings : RT @_soleilandia_: *Aereo contro da parte dei donnalisi* Tavassi: “Ma noi siamo qua” Micol: “Ciao belli” Oriana: “Ma veramente pagate per… - ilaria_fumarola : RT @CopyLoveTrash: Ah, per chi non lo avesse già capito dalla rosicata estrema di Tavassun l'aereo recitava così. ??SIETE STATE SOLO COMPAR… - AryaSeven7 : Riemergo ora dal sonnellino pomeridiano e non so se ridere o piangere per l'aereo dei donnacrisi forse rido. Stan… - rossy___19 : RT @TaLeMi2: La reazione dei sei finalisti che vorrei, all’aereo donnalisi, con lo striscione messo al contrario #Oriele - serendipitygvn : no vabbè l’aereo x mimmo nella storia dei simuel -