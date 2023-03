(Di giovedì 23 marzo 2023) «è un imputato come gli altri e lo difenderò come farei per chiunque altro». Lo ha detto l’nominata difensore d’dial termine...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlFattoNisseno : La legale ha chiesto un termine a difesa 'per studiare il fascicolo processuale'. -

"Messina Denaro è un imputato come gli altri e lo difenderò come farei per chiunque altro". Lo ha detto l'avvocatonominata difensore d'ufficio di Matteo Messina Denaro al termine dell'udienza di oggi del processo in cui il boss è imputato come mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio, che si ...L'avvocatoè stata nominata difensore d'ufficio del boss mafioso Matteo Messina Denaro. La legale che ha chiesto un termine a difesa al fine di studiare il fascicolo tenuto conto che è stata ...Martina Petrantoni, Carmelo Terranova, Giada Faraci, Flavio Sinatra, Vincenzo Vitello, Giampiero Russo,, Antonino Ficarra, Luca Cianferoni, Gaetano Lisi, Giacomo Ventura, Attilio Villa, ...

Adriana Vella nuovo avvocato d'ufficio di Matteo Messina Denaro: "Non ho paura" Gazzetta del Sud

«Messina Denaro è un imputato come gli altri e lo difenderò come farei per chiunque altro». Lo ha detto l’avvocato Adriana Vella nominata difensore d’ufficio di Matteo Messina Denaro al termine ...Lo ha detto l'avvocato Adriana Vella nominata difensore d'ufficio di Matteo Messina Denaro al termine dell'udienza di oggi del processo in cui il boss è imputato come mandante delle stragi di Capaci e ...