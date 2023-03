"Addio per sempre", due pesantissimi passi indietro: chi lascia Mare Fuori (Di giovedì 23 marzo 2023) Valentina Romani e Nicolas Maupas lasciano per sempre Mare Fuori, la fiction Rai che racconta le vicende di un gruppo di giovani detenuti al carcere minorile di Napoli. I due attori vestivano i panni di due personaggi molto amati all'interno della serie, ovvero Filippo e Naditza. La coppia, quindi, non prenderà parte alle riprese di "Mare Fuori 4" previste a maggio. "Grazie per questo viaggio incredibile": così i due hanno salutato il loro pubblico sui social. L'ultima scena di Naditza e Filippo li vede correre via insieme, in metro, tenendosi per mano, dopo aver suonato al famoso pianoforte dove si sono conosciuti all'inizio della serie. Non è chiaro, però, se quella fosse la realtà oppure solo una fantasia del ragazzo. Resta il fatto che quella potrebbe essere stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Valentina Romani e Nicolas Maupasno per, la fiction Rai che racconta le vicende di un gruppo di giovani detenuti al carcere minorile di Napoli. I due attori vestivano i panni di due personaggi molto amati all'interno della serie, ovvero Filippo e Naditza. La coppia, quindi, non prenderà parte alle riprese di "4" previste a maggio. "Grazie per questo viaggio incredibile": così i due hanno salutato il loro pubblico sui social. L'ultima scena di Naditza e Filippo li vede correre via insieme, in metro, tenendosi per mano, dopo aver suonato al famoso pianoforte dove si sono conosciuti all'inizio della serie. Non è chiaro, però, se quella fosse la realtà oppure solo una fantasia del ragazzo. Resta il fatto che quella potrebbe essere stata ...

