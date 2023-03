Addio a Quintilio Prodi | fratello di Romano ed ex presidente dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 marzo 2023) Si è spento mercoledì sera all’età di 88 anni, architetto di fama edell’ex premier. Lo riporta l’edizione odierna del Resto del Carlino di. Da tempoera afflitto da problemi di salute. Si era laureato nel 1959 a Milano e per un paio di mandati fudi. Apprezzato violoncellista, fu anchedella Far (Famiglia artistica reggiana). Lascia sette figli, tra i quali Silvia, ex consigliera regionale del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.