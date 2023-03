Addio a Luca Bergia (Di giovedì 23 marzo 2023) La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi, Luca Bergia, storico batterista dei Marlene Kuntz, è stato trovato morto nella sua casa di Cuneo, per cause ancora sconosciute. Bergia, 54 first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 marzo 2023) La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi,, storico batterista dei Marlene Kuntz, è stato trovato morto nella sua casa di Cuneo, per cause ancora sconosciute., 54 first appeared on il manifesto.

