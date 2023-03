Addio a Luca Bergia | il fondatore dei Marlene Kuntz è stato trovato morto in casa

(Di giovedì 23 marzo 2023) E', ex batterista e tra i fondatori del gruppo rock. Il musicista aveva 54 anni ed èsenza vita in, questa mattina. Aveva suonato neidal ...

E' morto Luca Bergia, ex batterista e tra i fondatori del gruppo rock Marlene Kuntz. Il musicista aveva 54 anni ed è stato trovato senza vita in casa, questa mattina. Aveva suonato nei Marlene dal 1989, anno della fondazione della band. Il messaggio per l'addio ai Marlene Kuntz: Qualche tempo fa Bergia aveva spiegato in un post i suoi motivi per lasciare il gruppo.

Addio a Luca Bergia, lo storico batterista e fondatore della band indie Marlene Kuntz. L'uomo, 54 anni, è stato ritrovato senza vita stamane nel suo appartamento di Cuneo. Addio a Luca Bergia, lo ...Luca Bergia, fondatore dei Marlene Kuntz, è stato trovato questa mattina privo di vita nel suo appartamento presso Cuneo, a soli 54 anni. Sconvolti i suoi famigliari, i suoi affetti, e il mondo del ...