Addio a Luca Bergia dei Marlene Kuntz: tutti gli amori della sua vita (Di giovedì 23 marzo 2023) Il mondo del rock è stato sconvolto da una terribile notizia: è scomparso Luca Bergia, storico batterista e fondatore dei Marlene Kuntz, band iconica del panorama indipendente italiano. Una perdita importante, oltre che per i fan e gli ammiratori del gruppo, anche per la sua famiglia, alla quale era molto legato e per i suoi compagni d’avventura. Luca Bergia, Addio al batterista e fondatore dei Marlene Kuntz È scomparso a soli 54 anni Luca Bergia, batterista e fondatore dei Marlene Kuntz. È stato con la band fino al 2020: da poco infatti si era ritirato dalla scena musicale e da allora, era diventato insegnante di Scienze alle scuole medie di Madonna dell’Olmo di Cuneo ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 marzo 2023) Il mondo del rock è stato sconvolto da una terribile notizia: è scomparso, storico batterista e fondatore dei, band iconica del panorama indipendente italiano. Una perdita importante, oltre che per i fan e gli ammiratori del gruppo, anche per la sua famiglia, alla quale era molto legato e per i suoi compagni d’avventura.al batterista e fondatore deiÈ scomparso a soli 54 anni, batterista e fondatore dei. È stato con la band fino al 2020: da poco infatti si era ritirato dalla scena musicale e da allora, era diventato insegnante di Scienze alle scuole medie di Madonna dell’Olmo di Cuneo ...

