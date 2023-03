Addestramento ai Mirage o corsi di sopravvivenza, il mistero dei militari ucraini a Parigi (Di giovedì 23 marzo 2023) Secondo la testata Le Figaro la Difesa francese starebbe addestrando un gruppo di una trentina di piloti ucraini su aerei da combattimento Mirage 2000. Il numero dei militari è infatti troppo elevato per una missione di valutazione del velivolo, e secondo il rapporto menzionato dal giornale, i piloti starebbero seguendo un programma addestrativo accelerato sui cacciabombardieri Dassault presso le basi aeree di Mont-de-Marsan e Nancy, da oltre un mese e mezzo. Parigi per un mese circa ha negato che ciò stesse effettivamente accadendo, ma non ha mai negato di aver offerto a Kiev i suoi aeroplani al posto degli F-16 americani. La parola ora spetta alla politica, poiché tante la disponibilità di caccia Rafale, Parigi potrebbe inviare all’aviazione ucraina una dozzina di aerei da combattimento in brevissimo ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 marzo 2023) Secondo la testata Le Figaro la Difesa francese starebbe addestrando un gruppo di una trentina di pilotisu aerei da combattimento2000. Il numero deiè infatti troppo elevato per una missione di valutazione del velivolo, e secondo il rapporto menzionato dal giornale, i piloti starebbero seguendo un programma addestrativo accelerato sui cacciabombardieri Dassault presso le basi aeree di Mont-de-Marsan e Nancy, da oltre un mese e mezzo.per un mese circa ha negato che ciò stesse effettivamente accadendo, ma non ha mai negato di aver offerto a Kiev i suoi aeroplani al posto degli F-16 americani. La parola ora spetta alla politica, poiché tante la disponibilità di caccia Rafale,potrebbe inviare all’aviazione ucraina una dozzina di aerei da combattimento in brevissimo ...

