Adani esalta Retegui | «È un animale»

Le parole di Lele Adani, ex difensore ed opinionista, su Mateo Retegui dopo la convocazione in Nazionale maggiore Lele Adani ha parlato al Corriere della Sera di Mateo Retegui in chiave Nazionale. PAROLE – «È un animale famelico, ma è un calciatore ancora grezzo: non sarà mai Van Basten, però è uno che se gli metti la palla va a saltare anche contro il ginocchio del portiere in uscita. Corre molto e apre gli spazi, ma è anche molto disponibile, ha voglia di crescere e attitudine al lavoro e alla fatica: ha una grande etica della professionalità».

