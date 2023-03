Acqua – Caro Rocca, sbagli indirizzo, chi spreca è l’Acea (Di giovedì 23 marzo 2023) – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della giornata mondiale dell’Acqua ha fatto appello a tutti i cittadini perché non la sprechino. sprecare l’Acqua è sempre sbagliato, “anche se stai vicino al fiume” come dice un antico adagio. Ma Rocca, nel fare appello ai cittadini, ha sbagliato indirizzo. I cittadini l’Acqua la pagano, più ne consumano e più pagano, sarebbe contrario al loro interesse sprecarla. Chi la spreca, in quantità enormi, è l’azienda che gestisce gli acquedotti, veri colabrodo che ne perdono più del 40 per cento nel loro percorso dalle fonti ai rubinetti di casa. Perciò, Caro Rocca, invece di sgridare i cittadini, faccia una ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 marzo 2023) – Il presidente della Regione Lazio, Francesco, in occasione della giornata mondiale dell’ha fatto appello a tutti i cittadini perché non la sprechino.re l’è sempreato, “anche se stai vicino al fiume” come dice un antico adagio. Ma, nel fare appello ai cittadini, haato. I cittadini l’la pagano, più ne consumano e più pagano, sarebbe contrario al loro interesserla. Chi la, in quantità enormi, è l’azienda che gestisce gli acquedotti, veri colabrodo che ne perdono più del 40 per cento nel loro percorso dalle fonti ai rubinetti di casa. Perciò,, invece di sgridare i cittadini, faccia una ...

