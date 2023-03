Abodi: «Il divieto di trasferta va utilizzato. Non è una resa, ma un problema di ordine pubblico» (Di giovedì 23 marzo 2023) Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24. Abodi ha parlato del pericolo ultras. Oggi a Napoli si gioca Italia-Inghilterra, la città è blindata, anche in considerazione di quanto accaduto la scorsa settimana, con la guerriglia in pieno centro storico tra ultras del Napoli e ultras dell’Eintracht. Non solo, all’orizzonte c’è anche l’allarme per Roma-Feyenoord, di cui si discute da giorni. Abodi non esclude il divieto alla trasferta, per salvaguardare l’ordine pubblico. Abodi si è detto fiducioso per la gara di stasera al Maradona. «L’ordine pubblico è un tema delicato, non è un tema solo nazionale. Abbiamo fiducia sulla giornata di oggi a Napoli. Voglio pensare positivo. Va al ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Il ministro dello Sport, Andrea, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24.ha parlato del pericolo ultras. Oggi a Napoli si gioca Italia-Inghilterra, la città è blindata, anche in considerazione di quanto accaduto la scorsa settimana, con la guerriglia in pieno centro storico tra ultras del Napoli e ultras dell’Eintracht. Non solo, all’orizzonte c’è anche l’allarme per Roma-Feyenoord, di cui si discute da giorni.non esclude ilalla, per salvaguardare l’si è detto fiducioso per la gara di stasera al Maradona. «L’è un tema delicato, non è un tema solo nazionale. Abbiamo fiducia sulla giornata di oggi a Napoli. Voglio pensare positivo. Va al ...

