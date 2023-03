Abbandonato sulle scale di un orfanotrofio in Basilicata, cresciuto a Seregno con la nonna adottiva. Il cantante GionnyScandal, all’anagrafe Gionata Ruggieri (ma il vero cognome è Di Dio), ha tratto dalla sofferenza linfa per la sua musica. Ma oggi sorride: grazie a Le Iene ha ritrovato chi lo ha messo al mondo (Di giovedì 23 marzo 2023) «Dopo 30 anni ho salvato per la prima volta in rubrica un numero chiamandolo “papà”, una cosa scontata per tutti ma che per me è qualcosa che pensavo non sarebbe mai successo». Con queste parole, e una foto abbracciato al padre, il rapper GionnyScandal festeggia su Instagram la sua fiaba a lieto fine. «Sono stato Abbandonato». La storia di GionnyScandal «Sono nato a Pisticci, in provincia di Matera, e sono stato Abbandonato dai miei genitori biologici». Così Gionata Di Dio, meglio noto, soprattutto ai giovanissimi, come GionnyScandal, raccontava qualche tempo fa la sua storia ai microfoni de «Le Iene». Al programma di Italia1 chiedeva di scoprire l’identità dei suoi genitori. Gionata era infatti stato adottato da una famiglia lombarda, i ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 marzo 2023) «Dopo 30 anni ho salvato per la prima volta in rubrica un numero chiamandolo “papà”, una cosa scontata per tutti ma che per me è qualcosa che pensavo non sarebbe mai successo». Con queste parole, e una foto abbracciato al padre, il rapperfesteggia su Instagram la sua fiaba a lieto fine. «Sono stato». La storia di«Sono nato a Pisticci, in provincia di Matera, e sono statodai miei genitori biologici». CosìDi Dio, meglio noto, soprattutto ai giovanissimi, come, raccontava qualche tempo fa la sua storia ai microfoni de «Le». Al programma di Italia1 chiedeva di scoprire l’identità dei suoi genitori.era infatti stato adottato da una famiglia lombarda, i ...

