A Roma la prima manifestazione per i diritti dei giovani trans (Di giovedì 23 marzo 2023) Sabato 1 aprile partirà da piazza dell'Esquilino e si concluderà in piazza Madonna di Loreto, nei pressi di piazza Venezia a Roma. E' la prima manifestazione in Italia dedicata ai diritti delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Sabato 1 aprile partirà da piazza dell'Esquilino e si concluderà in piazza Madonna di Loreto, nei pressi di piazza Venezia a. E' lain Italia dedicata aidelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : TS: 'La Juve traccia la via della linea verde: 7 giocatori provenienti dalle giovanili hanno trovato spazio in pri… - AliprandiJacopo : Partita tosta, di contenimento, di sacrificio. La #ASRoma ci mette tutto contro una Real pericolosa ma bloccata ben… - antoniospadaro : Sono da #Feltrinelli a Roma. Ho appena assistito all’acquisto di una copia del mio “L’Atlante di Francesco”. Un tip… - Donato72981730 : RT @felixmagath8: Se avevate dei dubbi che domenica abbia arbitrato #Chiffi e non il suo gemello che arbitrò milan roma,guardatevi il video… - totofaz : @Paolo78475202 @IMBili8 @Tractor220510 @Arturoarthuren @AslanNerazzurro No, qua sbagli. Col Napoli giochiamo prima.… -