“A Reggio Emilia lavori solo se non hanno nessuno dei loro” | l’intercettazione al processo per gli appaltri truccati al comune

(Di giovedì 23 marzo 2023) Iniziano a sfilare i testimoni dell’accusa alAppalti dicon 21 imputati, tra cui funzionari e dirigenti delcapoluogo, accusati a vario titolo di Falso in atto pubblico, turbativa d’asta, rivelazione di segreto d’ufficio e corruzione. Il luogotenente Bruno Pera e il tenente colonnello Lello Pisani, della Guardia di Finanza,raccontato nell’ultima udienza la genesi dell’inchiesta, partita da una denuncia per corruzione di un avvocato del foro di Parma. Dicono i due finanzieri, rispondendo alle domande dei pubblici ministeri Valentina Salvi e Giulia Stignani, che le successive intercettazioni ambientali e telefonichefatto emergere un quadro inquietante di appalti cuciti su misura per imprese amiche e individuate a priori. Intercettazioni ...

"È inaccettabile che nel 2023 ci siano ancora lavoratori che si fanno male cadendo dall'alto". Lo afferma Domenico Chiatto, componente della segreteria CislCentrale con delega alla salute e sicurezza sul lavoro, a proposito dell'infortunio avvenuto ieri in un'azienda di Fiorano, dove un operaio marocchino è caduto da un tetto riportando diverse ...Nelle prime ore del mattino di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di, su conforme richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di un 45enne, per il reato di furto aggravato. L'uomo, il 25 febbraio scorso, aveva tentato di impossessarsi di ...Mercoledì 22 marzo intorno alle 18:00, una pattuglia delle Volanti della Questura di, fermava e controllava lungo via Fratelli Bandiera un'autovettura BMW con quattro persone a bordo. All'esito dei controlli in Banca Dati, uno dei giovani a bordo, un 23enne reggiano, ...

Il 10 marzo scorso, i pm e i carabinieri di Reggio Emilia hanno interrogato lo zio si Saman Abbas, la 18enne uccisa dai suoi familiari a Novellara tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Danish Hasnain ...Nelle prime ore del mattino di ieri, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa nei confronti dell'uomo dal ...