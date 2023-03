“A Reggio Emilia lavori solo se non hanno nessuno dei loro”: l’intercettazione al processo per gli appalti truccati al comune (Di giovedì 23 marzo 2023) Iniziano a sfilare i testimoni dell’accusa al processo appalti di Reggio Emilia con 21 imputati, tra cui funzionari e dirigenti del comune capoluogo, accusati a vario titolo di Falso in atto pubblico, turbativa d’asta, rivelazione di segreto d’ufficio e corruzione. Il luogotenente Bruno Pera e il tenente colonnello Lello Pisani, della Guardia di Finanza, hanno raccontato nell’ultima udienza la genesi dell’inchiesta, partita da una denuncia per corruzione di un avvocato del foro di Parma. Dicono i due finanzieri, rispondendo alle domande dei pubblici ministeri Valentina Salvi e Giulia Stignani, che le successive intercettazioni ambientali e telefoniche hanno fatto emergere un quadro inquietante di appalti cuciti su misura per imprese amiche e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Iniziano a sfilare i testimoni dell’accusa aldicon 21 imputati, tra cui funzionari e dirigenti delcapoluogo, accusati a vario titolo di Falso in atto pubblico, turbativa d’asta, rivelazione di segreto d’ufficio e corruzione. Il luogotenente Bruno Pera e il tenente colonnello Lello Pisani, della Guardia di Finanza,raccontato nell’ultima udienza la genesi dell’inchiesta, partita da una denuncia per corruzione di un avvocato del foro di Parma. Dicono i due finanzieri, rispondendo alle domande dei pubblici ministeri Valentina Salvi e Giulia Stignani, che le successive intercettazioni ambientali e telefonichefatto emergere un quadro inquietante dicuciti su misura per imprese amiche e ...

